В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайан Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада

Фото: Aaron Burden/Unsplash

В Москве и Московской области объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада и обледенения. Об этом сообщило агентство «Москва».

Гидрометцентр пообещал жителям столицы и Подмосковья «сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедицу на дорогах». Предупреждение будет действовать с утра 8 января до конца 9 января.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Московской области. 9 января, как утверждают метеорологи, столичный регион столкнется с порывами северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

К метелям в Москве и возможному налипанию мокрого снега на провода привел контрастный атмосферный фронт сердиземноморского циклона. Его центр 9 января будет находиться над западной половиной Центральной России.

Расскажите друзьям