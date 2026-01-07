Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайан Китон
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания

Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

Фото: mirofox.ru

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха в России выросли в четыре раза за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

Такие изделия вошли в топ самых популярных предметов гардероба из зимней верхней одежды. Пуховики и куртки на первом месте по числу продаж — за три квартала прошлого года купили 160 тыс. пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. 

На втором месте куртки и парки (57 тыс.), хотя их продажи снизились на 25%. На третьем — дубленки и шубы из искусственного меха  (54 тыс.). По данным аналитиков, чаще всего верхнюю одежду покупают на Камчатке, в Москве, Петербурге, а также в Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Калининградской областях. 

Недавно стало известно, что россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раз чаще, чем в прошлом году. Эксперты объясняют интерес к ним практическими соображениями покупателей и ностальгией по эстетике 1990-х.

