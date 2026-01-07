США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина

Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные платформы ООН Comtrade.



США приобрели игристое вино на 1,04 млрд долларов. Великобритания — на 847,7 млн долларов, Япония — на 528,1 млн долларов. Германия за девять месяцев прошлого года импортировала этот напиток на 352,2 миллиона долларов, Бельгия — на 266,9 млн, Италия — на 204,1 млн.



Россия расположилась на седьмом месте, закупив игристое на 189,4 млн долларов. За ней в рейтинги расположились Швейцария (172,3 млн), Швеция (161,1 млн) и Австралия (156,5 миллиона). В топ-15 также вошли Франция (140,6 миллиона долларов), Нидерланды (135,8 миллиона), Канада (135,7 миллиона), Испания (110,3 миллиона) и Австрия (87,7 миллиона).