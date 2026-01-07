Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами

Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
В России стали реже совершать кражи
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате

Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами

Netflix опубликовал тизерный ролик с фильмами и сериалами 2026 года.

В нем в роли гадалки появляется актриса и танцовщица Тейяна Тейлор. С помощью карт таро она показывает главной героине ролика разные миры проектов Netflix. 

Среди них: «Острые козырьки: Бессмертный человек», а также новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов», «Аватара: Легенды об Аанге» и One Piece. Помимо тизера, Netflix разослал прессе полный список предстоящих проектов 2026 года, в который вошли 110 сериалов, 44 фильма и 12 игр.

Недавно Netflix зафиксировал рекордное число просмотров в Рождество. Главным драйвером стал выход новых серий «Очень странных дел».

