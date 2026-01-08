На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
В Германии десятки овец захватили супермаркет

Фото: Krzysztof Kowalik/Unsplash

В Баварии пятьдесят овец ворвались в филиал дискаунтера Penny и парализовали работу магазина. Об этом сообщает The Telegraph.

Животные, протиснувшись мимо ошеломленных покупателей, около 20 минут ошивались в зоне касс. Некоторые сотрудники безуспешно пытались отпугнуть шерстяных гостей, колотя по кассовым стойкам.

«Они устроили полный хаос», — сообщила немецкая телерадиокомпания ZDF, в шутку заметив, что овцы слишком буквально восприняли слоган супермаркета: «Первым делом — в Penny».

Видео: @LadyMihaelaTarg/X

Пастух считает, что овцы ринулись в супермаркет в поисках еды, приняв обычный пакет из магазина за мешок с кормом. По данным немецких СМИ, овцы отбились от стада численностью около 500 голов.

В Penny сообщили, что обеспечат овец годовым запасом бесплатного корма. Инцидент привлек внимание к сети магазинов, и компания поспешила воспользоваться этим в качестве рекламы. 

