Сериал «Мейр из Исттауна» получит продолжение, заявила исполнительница главной роли в шоу Кейт Уинслет в интервью Deadline. По ее словам, съемки могут начаться в 2027 году.
Уинслет поделилась, что создатели проекта провели «некоторые переговоры» о том, когда можно будет реализовать второй сезон. «Мы, вероятно, это сделаем», — подчеркнула актриса.
Уинслет добавила, что впервые за прошедшие с выхода сериала почти пять лет чувствует, что может вернуться к роли детектива из Пенсильвании. Ранее артистка была не уверена, что сможет вновь сыграть Мейр Шихан.
«Мне нужно разобраться, смогу ли это сделать я. Пройти через все это снова? Это стоило мне больших эмоциональных усилий, и мне нужно понять, смогу ли я снова вытащить это все из себя и сыграть», — отмечала она.
Мини-сериал «Мейр из Исттауна» вышел на HBO в апреле 2021 года. Он рассказал о детективе, расследующей убийство в крошечном городке в Пенсильвании. За главную роль в шоу Кейт Уинслет получила премию «Эмми» и «Золотой глобус».
В 2024 году глава отдела драматургии HBO Франческа Орси говорила, что после релиза первого сезона проекта команда «действительно начала обсуждать второй сезон», но посчитала, что он «слишком преждевременен».
По мнению Орси, второй сезон сериала мог бы рассказать о дальнейшей жизни Мейр. Действие продолжения должно, как считает она, развернуться через несколько лет после событий первой части шоу. Новые эпизоды могли бы ответить на вопросы, кем стала героиня спустя время.