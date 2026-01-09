Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон

Сериал «Больница Питт» получит третий сезон. Дата премьера пока неизвестна. HBO Max сообщила о продлении шоу накануне выхода второго сезона.
Сериал, действие которого происходит в больнице Питтсбурга, позиционируется как реалистичное исследование проблем, с которыми ежедневно сталкиваются американские медицинские работники. Второй сезон начали показывать с 8 января. Серии будут выходить раз в неделю, а финал зрители увидят 16 апреля.
Если первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, то второй расскажет о буднях больницы в День независимости США. К работе вернутся старшая медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая в прошлом сезоне собиралась уйти на пенсию, и доктор Лэнгдон (Патрик Болл). Он прошел длительную реабилитацию после проблем с зависимостью.
Появление героя спровоцирует напряженные отношения с коллегами, прежде всего с доктором Робби (Ноа Уайл). В команде также появится новый персонаж — доктор Аль-Хашими (Сепиде Моафи), сторонница современных методов, что станет источником конфликтов с более консервативным Робби. Создателем и исполнительным продюсером «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл.