На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения

Девушка по имени Тайнали Серрано Ривера подала в суд на музыканта Bad Bunny. Она потребовала 16 млн долларов за то, что ее голос якобы использовали в песнях «Solo de Mi» и «EoO» без разрешения, сообщил Rolling Stone.
По словам Риверы, в обеих треках она произносит строчку «Mira, puñeta, no me quiten el perreo». Эта фраза переводится с испанского как «Смотри, черт, не забирай у меня перрео [танцевальный стиль в стиле реггетон]».
Ривера утверждает, что записала строчку в 2018 году по просьбе давнего продюсера Bad Bunny Роберто Росадо, также известного как La Paciencia. Тогда Тайнали и Роберто вместе учились в Межамериканском университете Аресибо.
Серрано заверяет, что ее не предупредили, что запись могут использовать в коммерческих целях. Девушка, по ее словам, не заключала никакого контракта и не давала разрешения на включение ее голоса в песни.
Ривера считает, что звукозаписывающая компания Rimas Entertainment, Росадо и Bad Bunny должны выплатить ей компенсацию за нарушение ее прав на неприкосновенность частной жизни.
В иске юристы Тайнали отметили, что произнесенная ею фраза стала крылатой и теперь прочно ассоциируется с Bad Bunny. По словам истицы, музыкант включает ее в концерты и использует для продаж мерча.
Представители ответчиков пока не прокомментировали жалобу Риверы. Интересы девушки представляют те же адвокаты, которые ранее работали с экс-партнершей Bad Bunny Карлиз Де Ла Крус Эрнандес. Она также подавала в суд на артиста за использование ее аудиосообщения в треках без разрешения. Окончательное решение по этому делу еще не вынесено, написало СМИ.