Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
«Золотое кольцо» увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»

Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»

Фото: TV Tokyo

Университет Лондона в Мексике представил дипломный курс по психоанализу и киноанализу на основе культового аниме «Евангелион».

Курс рассчитан на 7 месяцев и будет изучать сериал через призму теорий Фрейда, Юнга и Лакана. Программа состоит из пяти модулей, которые охватывают:

  • историю аниме и место «Евангелиона» в японской культуре,
  • анализ персонажей и проблематики самоидентификации,
  • визуальный символизм и повествование,
  • темы тревоги, травмы и защитных механизмов,
  • роль зрителя и его взаимодействие с произведением.

Стоимость обучения составляет около 60 долларов в месяц. Курс ориентирован не только на поклонников аниме, но и на студентов и специалистов в области кино, психологии, литературы и коммуникаций.

Создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно неоднократно отмечал влияние психоанализа на свое творчество, что выразилось в глубокой проработке персонажей. 

Расскажите друзьям