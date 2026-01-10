Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей

В эксперименте участвовали десять одаренных собак, включая бордер-колли по кличке Баскет и лабрадора по кличке Оги. Питомцы наблюдали, как их хозяева держали в руках новую игрушку и обсуждали ее с другим человеком. Затем собакам давали команду пойти в другую комнату и принести именно эту игрушку из кучи множества других. Семь из десяти собак успешно выучили названия новых игрушек — скатов и броненосцев, — просто слушая разговоры хозяев.