Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
«Золотое кольцо» увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»

Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью

Фото: @HuntingtonCabellWayneAnimalShelter

Приют для животных в западной Вирджинии опубликовал в фейсбсуке* запись с камер видеонаблюдения, на которой собака устраивает побег. 

Инцидент произошел ночью, когда приют был закрыт, а сотрудников не было на месте. Пес-«Гудини» по кличке Доусон выбрался из запертого вольера, затем подошел к входной двери, встал на задние лапы и открыл замок с помощью пасти. После этого питомец выбежал на улицу.

Видео: @HuntingtonCabellWayneAnimalShelter

«Это не ИИ, хотя нам бы хотелось, чтобы это было так. Этот парень намного умнее, чем кажется. Он не только выбрался из запертого вольера, но и умудрился открыть входную дверь», ― отметили в приюте Huntington Cabell Wayne Animal Shelter.

Видео с побегом Доусона стало вирусным ― оно набрало более 4 млн просмотров и свыше 8 тыс. комментариев, о псе-«Гудини» написали крупные СМИ. Некоторые комментаторы не могли поверить, что это не ИИ, другие обвинили сотрудников в том, что они не смогли обеспечить безопасность пса. В ответ в приюте заявили, что лишь на одном их недавнем мероприятии удалось пристроить 184 животных. 

Через пару дней после побега Доусона обнаружили целым и невредимым. Приют продолжает поиск хозяев для пса.

