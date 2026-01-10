Слово «ок» стало самым популярным в русском языке

Заимствованное из английского языка междометие «ок» занимает лидирующее место в повседневном устном и письменном общении россиян. Об этом пишут РИА «Новости».
Эксперты Института русистики объяснили эту тенденцию информативной емкостью и однозначностью слова. По их словам, в современном русском языке прослеживается стремление к лаконичности, и короткое «ок» идеально вписывается в эту тенденцию.
В конце 2025 года орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами.
Среди только что добавленных слов — «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Кроме того, в словарь попали «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтерство», «гексакоптер», «детейлинг», «медиафасад», «пациентоориентированный», «промпт-инженер», «сапборд» и «серверная».
Есть среди новых и термины из науки и техники: «геоглиф», «домокомплект», «логоритмика», «панъяпонский», «подиатрия», «предтекстовый», «скифо-сибирский», а также слова из орнитологии: «должик», «опутенки» и «путцы».