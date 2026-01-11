Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead

Американский гитарист Боб Вейр, один из основателей рок-группы Grateful Dead, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на его официальной странице в инстаграме*.
Музыкант скончался после борьбы с раком из‑за проблем с легкими. По словам представителей Вейра, он «произвол переход мирно, в окружении любимых людей».
«Гитарист, вокалист, рассказчик и основатель Grateful Dead. Бобби навсегда останется путеводной силой, чье уникальное творчество изменило американскую музыку. Его работа не только освещала комнаты с помощью музыки, она была теплым солнечным светом, наполнявшим души», — отметили они в сообщении.
Близкие артиста добавили, что рак у него обнаружили в июле. Вейр начал лечение за несколько недель до возвращения на сцену родного города. Там он в течение трех вечеров отмечал 60-летие музыки.
«Вспоминая Бобби, сложно не ощущать эхо того, как он жил. Дрейфующий и мечтающий человек, никогда не беспокоящийся, приведет ли его дорога домой. Дитя бесчисленных деревьев. Дитя безграничных морей», — написали представители Вейра.
Они вспомнили, как гитарист часто говорил о трехсотлетнем наследии, которое хотел оставить. «Пусть эта мечта будет жить в новых поколениях фанатов Grateful Dead», — пожелали они.
Боб Вейр стал сооснователем группы Grateful Dead в 1965 году. Коллектив, отличавшийся эклектичным звучанием, продолжал существовать вплоть до 1995 года. В 1994 году его включили в Зал славы рок-н-ролла. Но вскоре, после смерти вокалиста Джерри Гарсии, группа распалась. Музыканты воссоединились 10 лет спустя, чтобы сыграть прощальный концерт и завершить карьеру.
В более поздние годы Вейр выступал с группами Kingfish, RatDog и Bobby and the Midnites. В последнее время он работал с коллективом Bobby Weir & Wolf Bros.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.