Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Рейс считается пунктуальным, если воздушное судно прибывает к выходу не позднее чем через 15 минут после времени, указанного в расписании. Рейтинг составлен на основе данных из более чем 2000 источников, в т. ч. самих перевозчиков, аэропортов и органов гражданской авиации.