«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет

Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов

Фото: Ярослаав Чингаев/Агентство «Москва»

Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, которым долго пришлось дожидаться вылета из‑за снежного шторма в Москве. В СМИ появились фото «лагеря матрасов».

На снимках люди лежат и спят на полу посреди залов ожидания вылета. Администрация аэропорта отмечала, что выдавала ожидающим также туристические коврики, сэндвичи, бутерброды и бутилированную воду.

На текущий момент «лагерь матрасов» уже свернут. Сейчас аэропорт, как отмечают его сотрудники, функционирует без ограничений и в полном объеме.

«Фактически за 10 января в период с 0.00 до 22.00 аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 294 рейса на вылет и 212 рейсов на прилет, обслужив свыше 80 тысяч пассажиров», — отчитались в Шереметьево.

Команде аэродрома пришлось 11 раз очищать взлетно-посадочные полосы. За сутки работники переместили более 1,1 млн кубических метров снега — рекордный суточный объем за историю аэропорта.

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что все московские аэропорты работают в штатном режиме. 11 января до 14.00 они обслужили 823 рейса.

Расскажите друзьям