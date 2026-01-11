Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов

Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, которым долго пришлось дожидаться вылета из‑за снежного шторма в Москве. В СМИ появились фото «лагеря матрасов».
На снимках люди лежат и спят на полу посреди залов ожидания вылета. Администрация аэропорта отмечала, что выдавала ожидающим также туристические коврики, сэндвичи, бутерброды и бутилированную воду.
На текущий момент «лагерь матрасов» уже свернут. Сейчас аэропорт, как отмечают его сотрудники, функционирует без ограничений и в полном объеме.
«Фактически за 10 января в период с 0.00 до 22.00 аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 294 рейса на вылет и 212 рейсов на прилет, обслужив свыше 80 тысяч пассажиров», — отчитались в Шереметьево.
Команде аэродрома пришлось 11 раз очищать взлетно-посадочные полосы. За сутки работники переместили более 1,1 млн кубических метров снега — рекордный суточный объем за историю аэропорта.
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что все московские аэропорты работают в штатном режиме. 11 января до 14.00 они обслужили 823 рейса.