На Пхукете потерпел крушение катер с туристами. Погибла россиянка, еще 23 человека госпитализированы

Фото: Callous Gee/Unsplash

У берегов таиландского острова Пхукет потерпел крушение катер с русскоязычными туристами. Погибла россиянка, еще 23 граждан России оказались в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на Генконсульство.

Лодка столкнулась с другим судном во время экскурсии на острова Пхи-Пхи, получила повреждения корпуса и затонула. По предварительной информации, на борту находились 33 россиянина и еще несколько иностранцев.

Власти Пхукета заявили, что всего на катере было 55 человек — 52 путешественника и три члена экипажа. Генконсульству России известно, что среди участников тура были граждане Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее тайская газета Thairath писала, что на борту было около 40 человек. Погибшей в результате аварии, по информации издания, была 18-летняя Елизавета Старых. Она скончалась от полученных при столкновении травм, добавили в Генконсульстве.

Источник ТАСС в местной туристической индустрии отметил, что катера компании Korawich Marine 888 уже не впервые попадают в аварии. Этот оператор организует в основном морские экскурсии для русскоязычных туристов в низкобюджетном сегменте.

