Институт Склифосовского рассказал о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год

Фото:: Jafar Ahmed/Unsplash

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год.

«Все это достали из пациентов врачи „Склифа“ в 2025 году. Перед вами — подборка самых неожиданных находок ушедшего года.

Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта», — отметили они в своем телеграм-канале.

В НИИ подчеркнули, что случаи курьезные, но проблема эта крайне серьезная. Ежегодно в институт Склифосовского поступают десятки пациентов с инородными телами. Им требуется экстренная медицинская помощь и зачастую длительное восстановление.

