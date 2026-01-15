«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

Игра вышла ко Дню студента. По словам Ирины Лубянкиной, руководителя управления корпоративных коммуникаций и развития бренда «Пятерочки», проект призван изменить представление молодежи о ретейле. «Сегодня это высокотехнологичная индустрия с большим потенциалом для самореализации. Игра моделирует управленческие задачи, с которыми сталкиваются наши директора магазинов в реальной жизни. В процессе участники учатся грамотно распределять ресурсы, внедрять передовые технологии и анализировать их влияние на бизнес-показатели», — отметила она.