Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году

The Guardian отмечает, что Катар обладает рядом практических преимуществ для проведения турнира. Среди них — современные стадионы, построенные к чемпионату мира 2022 года, теплый зимний климат и прочные связи с руководством ФИФА. Другим потенциальным организатором чемпионата могла бы стать Саудовская Аравия, но она уже запланировала на январь 2028 года проведение испанского Суперкубка.