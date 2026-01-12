Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января

Около 30% работающих россиян признались, что в первые рабочие дни января имитируют активную деятельность, фактически посвящая время личным делам ― хобби, чтению или просмотру фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Level Group.
13% опрошенных сказали, что уезжают на удаленную работу ― за город или к морю, продлевая свой отпуск. 5% отдыхают открыто или уходят с работы раньше, поскольку начальство признает этот период «мертвым сезоном» и не требует полной отдачи. В обычном режиме трудятся 36% респондентов, их рабочая нагрузка остается на прежнем уровне.
32% россиян хотя бы раз устраивали себе «тихий отпуск», в то время как 55% строго разделяют отдых и работу. Чаще всего «тихие отпуска» устраивают миллениалы в возрасте от 29 до 38 лет, среди них к такой практике прибегали 60%.
Что касается работодателей, то более 90% из них не видят проблемы в таком формате работы: 63% относятся к ней нейтрально, а 29% ― положительно. Лишь 8% работодателей негативно воспринимают «тихие отпуска».
В онлайн-опросе поучаствовали 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках.