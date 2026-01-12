«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать

Фото: Akiho Muramatsu/Kyoto University

Шимпанзе Ай, прославившаяся своими когнитивными способностями, умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Институт изучения приматов Киотского университета, где она жила. Причина смерти ― старость и отказ внутренних органов.

Ай родилась в Западной Африке и попала в Японию в 1977 году. В институте она стала символом проекта Ai Project — исследовательской программы, посвященной «разуму шимпанзе».

В результате исследований было установлено, что Ай умела работать с числами и различать цвета. Когда шимпанзе было 18 месяцев, ученые дали ей специальную клавиатуру, подключенную к компьютеру. С ее помощью они изучали память и способность к обучению.

К пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть количество, цвет и предмет более чем у 300 образцов.

В свободное от когнитивных тестов время Ай любила рисовать и писать красками. Как и другие шимпанзе в центре, она с удовольствием разрисовывала чистые листы маркерами — без поощрения едой.

По сообщениям Kyodo News, однажды Ай сбежала вместе с другим приматом, воспользовавшись ключом, чтобы открыть клетку.

В 2000 году Ай родила сына по имени Аюму, который также известен выдающейся памятью. В 2017 году — к 40-летию Ai Project — шарф, изготовленный по рисунку Ай, подарили известному приматологу Джейн Гудолл. 

