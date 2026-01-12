Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука

Жако стала вести ютуб-канал GrammaCrackers в конце октября 2025 года. Там она выкладывает ролики, в которых показывает свои игровые сессии. Ее первое видео собрало более полумиллиона просмотров, а на канал к настоящему моменту подписались более 150 тыс. человек.