Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука

Фото: GrammaCrackers/YouTube

81-летняя Сью Жако из Аризоны начала играть в Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука от рака. Об этом сообщают ABC15 и 12News.

Жако стала вести ютуб-канал GrammaCrackers в конце октября 2025 года. Там она выкладывает ролики, в которых показывает свои игровые сессии. Ее первое видео собрало более полумиллиона просмотров, а на канал к настоящему моменту подписались более 150 тыс. человек.

Доходы от рекламы на канале помогают оплачивать медицинские счета ее 17-летнего внука Джека, который восстанавливается после агрессивного лечения рака. 

Именно внук прошлым летом показал Жако, как играть в Minecraft. «Поначалу было немного страшно: ты будто попадаешь в маленький мир, совсем непохожий на твой. Ты пытаешься строить и одновременно защищаться», ― призналась женщина.

Но Жако быстро втянулась. «Я играла всю ночь: ну некому было сказать мне, что пора ложиться спать», — пошутила она. 

Увидев успех дебютного ролика, бабушка поняла, что может реально помочь своей семье. «Люди так тепло отреагировали на первое видео — это было совершенно невероятно», ― делится блогерша.

17-летнему внуку Жако Джеку Селфу диагностировали редкую и агрессивную саркому мягких тканей летом 2024 года. Затем он прошел курс очень тяжелой и, по словам бабушки, «безумной химиотерапии». 

После нескольких месяцев лечения Джек находится в ремиссии, но медицинские счета продолжают расти. «К концу курса химиотерапии их сумма как ипотека на небольшой дом», ― отметила Жако. 

В середине декабря она говорила, что канал может принести ей около 2000 долларов. Деньги от канала смогут покрыть медицинские счета лишь частично. Чтобы оплатить лечение Джека, семья также организовала сбор средств на GoFundMe. Сейчас там собрано 35 тыс. долларов из 100 тыс. необходимых. 

