Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»

Фото: Aniplex

Киностудия Toho представила трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Он выйдет 16 января 2026 года. 

Эпизоды будут выходить каждую неделю по пятницам. Режиссером второго сезона стал Томоя Китагава.

Видео: Toho Animation

По сюжету аниме спустя пятьдесят лет после героической победы над Королем демонов эльфийка-волшебница Фрирен встречается с заметно постаревшими боевыми товарищами, сталкивается с их смертностью и хочет лучше понять их. Она берет в ученицы человеческую девушку и отправляется по местам боевой славы, чтобы пообщаться с умершим другом.

Первый сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» рассказывает о событиях, описанных в первых шести томах одноименной манги. Второй сезон сосредоточится на следующих частях. Герои продолжат путешествие к замку Короля демонов, встречая на пути молодых волшебников и сражаясь с демонами.

Первая половина эпизодов первого сезона вышла осенью 2023 года. Премьера второй части состоялась весной 2024-го. 

