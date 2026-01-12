Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз

Трафик домашнего вайфая также вырос, добавил эксперт. Многие абоненты «скачивали контент про запас», чтобы воспользоваться им при отсутствии мобильного интернета.



По данным исследования Hot-WiFi, выросло не только число подключений к публичным сетям, но и средняя длительность сессии. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал, „проверить сообщения“, а как полноценный доступ в интернет: для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных», — пояснил технический директор компании Вадим Виноградов. Рост спроса на подключения к вайфаю и рост трафика подтвердили «Ведомостям» и крупные провайдеры.



