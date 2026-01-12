Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли

В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах

Фото: Циан

Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из-за сеток для ловли, которые разместили под потолком здания. Об этом пишет «Подъем».

В сети появилось видео из торгового центра. На нем видно, как несколько птиц находятся в ловушке прямо над фуд-кортом. 

 

Источник: соцсети

В соцсетях «Авиапарка» пользователи стали оставлять комментарии с призывом убрать сетки. «Пока родители с детьми спокойно едят бургеры, смеются и фотографируются — над их головами умирают птицы», — написали в комментариях.

В самом «Авиапарке» изданию «Подъем» рассказали, что сотрудники должны бороться с птицами, грызунами и насекомыми из-за норм СанПиНа. По словам представителей ТЦ, все пернатые остаются живы и невредимы. «Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает [их] из сеток и выпускает на волю», — говорится в комментарии для журналистов.

Тем не менее, в «Авиапарке» согласились перестать использовать ловушки. «Мы согласны, что этот метод выглядит не самым гуманным. Мы изучим альтернативные технологии отпугивания птиц, чтобы найти решение, которое будет эффективным, но менее заметным и вызывающим дискомфорт», — рассказали представители ТЦ.

