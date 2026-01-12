В Москве открылась вторая студия массажа Koja

По словам представителей бизнеса, новая площадка отличается от первой. Первый салон в Подколокольном — камерный, интимный, похожий на тайное убежище в переулке, где можно уединиться и спрятаться от повседневности. Студия на Кузнецком же скорее похожа на масштабную городскую виллу с множеством зон.