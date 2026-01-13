В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев

Компании, индивидуальные предприниматели и физлица, которым нужны иностранные работники, должны будут вступить в реестр работодателей, а соискатели — в реестр иностранных работников (РИР). После этого им выдадут идентификационные карты. Учетные записи в реестре будут действовать не более года. Правительство получит право ежегодно устанавливать квоту для иностранных работников с учетом особенностей субъектов.



Нанимать иностранцев в обход оргнабора будет запрещено. За работу вне своего региона, на другой должности или у иного работодателя иностранца исключат из реестра. Он сможет повторно подать заявление о включении не ранее чем через год. Исключить из реестра смогут также в том случае, если работодатель потерял контакт с работником и не смог найти его в течение более трех рабочих дней. Кроме того, такого человека включат в реестр контролируемых лиц. Выйти из него он сможет, если пропажа произошла по уважительной причине.



За иностранного работника в бюджет субъекта будет поступать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде ежемесячно авансового платежа размером 1200 рублей. Платеж увеличится, если вместе с иностранным работником в России живут члены его семьи, находящиеся у него на иждивении.