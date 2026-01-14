Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
BTS анонсировали мировой тур

Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли

Фото: скриншот из видео Neon

На ютуб-канале Neon вышел новый трейлер музыкального документального фильма «Эпик: Элвис Пресли на концерте». Его мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. В зарубежный прокат картина выйдет 27 февраля 2026 года.

Фильм рассказывает о концертах Элвиса Пресли в отеле «Интернациональ» в Лас-Вегасе, где он выступал семь лет — с 1969 по 1976 год. Через год после завершения этих концертов артист ушел из жизни.

Видео: Neon

Режиссеру «Элвиса» и «Мулен Руж» Базу Лурманну удалось получить доступ к 59 записям с 636 выступлений. Эти материалы хранились в подземной соляной шахте в Канзасе, принадлежащей Warner Bros. Лурманн также использовал редкие записи с пресс-конференций Пресли, чтобы передать взгляд самого музыканта на события его жизни.

«Душевность Пресли, забавные импровизированные шутки, поцелуи с поклонницами, его трубка, захватывающие кадры репетиций — все это есть в фильме. Он также ярко передает атмосферу безумия, царящую в месте, которое теперь называется Westgate Las Vegas Resort», — говорится в описании.

Фильм «Эпик: Элвис Пресли на концерте» стал для режиссера уже вторым проектом, посвященным знаменитому исполнителю. В 2022 году Лурманн представил байопик «Элвис», который  получил семь номинаций на премию «Оскар». Главную роль в картине сыграл Остин Батлер.

