Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места

В 2026 году российский паспорт занял 46-е место в глобальном рейтинге силы паспортов Henley & Partners. Позиция рассчитывается по количеству стран, куда разрешен въезд без визы.

В октябре 2025 года российский паспорт опустился на 50-е место, но теперь вернулся на 46-е. Такую же позицию он занимал в начале 2025 года. Сейчас российский паспорт делит эту позицию с турецким: гражданам обеих стран доступны для безвизового посещения 113 направлений.

Второй год подряд на первом месте — Сингапур: граждане этой страны могут посещать без визы 192 страны. Вторую строчку делят Япония и Южная Корея с 188 безвизовыми направлениями. Большинство остальных мест в первой десятке занимают европейские государства. На последнем месте находится Афганистан, чьи граждане могут въехать без визы лишь в 24 страны.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать россиянам новые многоразовые шенгенские визы — теперь для каждой поездки необходимо получать новое разрешение.

Недавно было подписано соглашение о взаимной отмене виз с Мьянмой,  позволяющее гражданам обеих стран находиться на территории друг друга до 30 дней. Возможно, скоро для россиян появится и безвиз с Саудовской Аравией: правительство России уже одобрило проект соглашения. После его подписания соглашения граждане обеих стран смогут находиться на территории друг друга без виз до 90 дней в течение года.

