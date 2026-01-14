Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
США приостанавливает выдачу виз россиянам
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмиена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года

«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля

Фото: A24

Фильм «Момент» («The Moment») — мокьюментари с Charli XCX — получил дату кинотеатральной премьеры, 20 февраля. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщает New Musical Express.

Перед этим картину также покажут на фестивале «Сандэнс», который пройдет 22 января — 1 февраля. «Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „Brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария; фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля.

Сама Charli XCX говорила Vanity Fair: «[„Момент“] — это ни в коем случае не документалка про тур и не концертный фильм. Но идея [мокьюментари] родилась из осознания того, что от тебя ждут именно такие привычные фильмы».

Производством картины занимается кинокомпания A24. Ранее был выпущен трейлер. В ролике были показаны кадры тура Charli «Sweat» и пресс-активностей певицы, перемешанные с вымышленными закулисными сценами.

Сценарий написан Замири в соавторстве с Берти Брандес. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».

В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.

О создании фильма «Момент» стало известно в январе 2025 года. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX Studio 365. В октябре появился первый тизер, в ноябре — постер.

Расскажите друзьям