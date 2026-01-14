США приостанавливает выдачу виз россиянам

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, сообщает Fox News. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Так Госдеп хочет ужесточить меры против заявителей, которых считают вероятными получателями социальной помощи за счет государства. Помимо России в перечень стран входят Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.
«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать пособия и социальные выплаты», — заявил представитель Госдепартамента Томми Пигготт.
Исключения из новых правил будут «очень ограниченными» и возможны только после того, как заявителя проверят на риск стать получателем государственной социальной помощи в США.
Еще весной 2021 года посольство США в Москве заявило о сокращении штата на 75% и прекращении обработки виз для большинства россиян (исключение ― дипломаты). С тех пор гражданам РФ приходится проходить интервью и подаваться на американскую визу в третьих странах. Посольство США предлагает им подавать заявление на визу в Варшаве или Астане.
В 2024 фискальном году (с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го) россиянам выдали 59 тыс. неиммиграционных виз и 5 тыс. иммиграционных. Всего граждане стран Европы и бывшего СССР получили за этот период более 1 млн американских виз.