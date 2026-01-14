Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии

Две бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили 82-летнего певца в сексуализированном насилии. Об этом сообщает испанское издание elDiario.
Женщины подали на заявление Иглесиаса в прокуратуру Национального суда по обвинениям в сексуализированном насилии и торговле людьми. Обе истицы (в статье их упоминают под псевдонимами Лаура и Ребека) работали в 2021 году в резиденциях певца на Карибах и Багамах.
Лаура среди прочего рассказывает, что Иглесиас поцеловал ее в губы и против ее воли трогал грудь, сжимая соски до боли. Ребека, в свою очередь, говорит, что испанский артист, которому тогда было 77 лет, часто вызывал ее к себе в комнату после окончания рабочего дня, где совершал проникновения пальцами без ее согласия.
«Наше обращение в суд — это послание всем пострадавшим от действий этого человека, Хулио Иглесиаса: говорите и верьте в правосудие. Поймите, что это случилось не только с вами. Этот человек делает такое уже много лет», — заявила Лаура.
В ходе трехлетнего расследования журналисты собрали показания 15 бывших сотрудников, работавших на Иглесиаса с конца 1990-х по 2023 год. Женщины рассказывали в том числе о напряженной атмосфере, сложившейся из-за вспыльчивого характера певца, и строгой иерархии персонала.
Представители Иглесиаса и лейбл Sony, выпускавший записи певца, отказались от комментариев.