Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч

Британский изобретатель Майкл Уолхед создал самый быстрый мусорный бак на колесах и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Его разработка смогла разогнаться в контрольном заезде до 88 километров в час, на целых 16 километров в час опередив предыдущий рекорд, установленный еще одним британцем Энди Дженнингсом в 2021 году. По словам изобретателя, теоретически максимальная скорость его контейнера — 125 километров в час. В будущем он хочет улучшить свое достижение.
Идея создать скоростной мусорный бак пришла Уолхеду в голову несколько лет назад, когда он стоял в своем переполненном гараже. Майкл говорил другу, что хочет изобрести что-то новое, но чтобы это было «не больше мусорного бака на колесах», поскольку иначе места в гараже не хватит. Во время пандемии ковида Уолхед узнал о рекорде Дженнингса и решил собрать собственный бак с мотором.
«В декабре я обнаружил в гараже запасной двигатель от мотоцикла Suzuki — он остался после того, как я продал байк, — и решил: почему бы не сделать это сейчас. Много вечеров я тренировался на низких скоростях, потому что с устойчивостью реально проблемы, но в день заезда все окупилось», ― поделился изобретатель.
По сути, внутри бака Уолхеда спрятан небольшой трицикл с мотоциклетным мотором. Когда изобретатель садится внутрь, его колени упираются в переднюю стенку, а двигатель так близко расположен к ноге, что прожигает подошву обуви. Руль, которым Уолхед управляет и тормозит, оказывается между ног.
Свое изобретение британец назвал Dukes of Hazardous Waste («Дюки из Опасных Отходов»), в честь автомобиля из сериала «Дюки из Хаззарда».
Майкл Уолхед известен созданием эксцентричных транспортных средств. Среди его прошлых изобретений ― велосипед-тандем в виде двухъярусной кровати и сверхбыстрый чемодан, на котором можно ездить.