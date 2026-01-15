Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях

Испанскую лыжницу Арес Масип и ее собаку чуть не унесло лавиной на высоте 2 400 метров в Пиренеях. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в инстаграме* и опубликовала видео инцидента.
В ролике женщина падает на лыжах в снег, после чего поток начинает уносить ее вниз. Собака Масип пытается догнать свою хозяйку. В какой-то момент лавина останавливается, и лыжница и ее питомец остаются целы.
Масип — чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту. Во время инцидента с лавиной она поднялась на Пиренеи в районе города Симд-де-л’Ортель в Андорре.
Спортсменка рассказала, что хорошо знает этот район, но попала в «эвристическую ловушку». По словам Масип, она недооценила опасность знакомого места, которое казалось простым для лыжной прогулки. Девушка добавила, что ситуация стала для нее уроком.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.