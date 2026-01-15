Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта

Фото: Gaumont

Компании A-One и «Веста» выпустят в российский прокат новый фильм Франсуа Озона «Посторонний». Картину начнут показывать с 5 марта.

Экранизация романа Альбера Камю вышла в прокат во Франции и Бельгии 29 октября 2025 года, а до этого ленту представили на Венецианском кинофестивале. 

Видео: Gaumont

Главные роли в ленте исполнили Бенжамен Вуазен («Лето 85-го», «Поехали!»), Ребекка Мардер («Мое преступление», «Жизнь на повторе»), Сванн Арло («Анатомия падения», «По воле божьей») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).

Вуазен играет француза Мерсо, живущего в Алжире в 1930-х годах. Апатия и безразличие героя к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде. В центре расследования окажется не только преступление, но и личность Мерсо.

Фильм снят в черно-белой палитре на французском языке. Съемки походили в Марокко. 

