TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий

Дублин назван лучшим направлением для путешественников-одиночек в 2026 году по версии премии TripAdvisor Travellers’ Choice Awards.
В рейтинге ирландская столица описывается как «компактный город с дружелюбной атмосферой». По мнению экспертов, сочетание небольших размеров и хорошего транспортного сообщения делает Дублин идеальным для спокойного исследования в собственном темпе.
Берлин занял второе место. TripAdvisor называл его «безусловно крутым городом», не важно, едете ли вы туда ради ночной жизни или ради истории. Лондон оказался третьим благодаря большому количеству интересных мест, удобству передвижения по городу и «безграничным возможностям».
Полностью топ-10 выглядит так:
- Дублин, Ирландия
- Берлин, Германия
- Лондон, Великобритания
- Сантьяго, Чили
- Эдинбург, Великобритания
- Нью-Йорк, США
- Ханой, Вьетнам
- Мадрид, Испания
- Бали, Индонезия
- Кейптаун, ЮАР
TripAdvisorTravellers’ Choice Awards ежегодно выбирает лучшие направления для путешествий. Решения принимаются на основе «качества и количества отзывов» на платформе — в том числе того, насколько часто люди хвалят, например, еду, общественный транспорт и развлечения.
В списке лучших направлений для путешествия в этом году победил индонезийский остров Бали. В пятерку также попали Лондон, Дубай, Ханой и Париж.