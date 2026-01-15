Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау

Фото: The Ink Factory

The Ink Factory и 127 Wall Productions объявили о завершении производства китайскоязычной версии шпионского сериала «Ночной администратор». Об этом сообщает Deadline.

Проект, снятый в Гонконге, Макао, Таиланде (Бангкок, Канчанабури, Пхукет), переосмысливает классический роман Джона ле Карре, перенося действие в современную Азию. Премьера сериала запланирована на конец 2026 года на китайской стриминговой платформе Youku.

Режиссером выступил Келвин КинЛонг Чан («Самокрутка»), сценарий написали Чжан Фэйфань («Холодная война 1994») и Хэ Лянъюй («Мужчина и женщина»). Звездный актерский состав возглавляют Эдди Пэн («Черный пес») и Шон Лау («Папа»), а также Изабелла Лёнг и Кармен Ли.

Сюжет рассказывает о Джонатане Чань — безупречном ночном управляющем роскошного отеля в Бангкоке, который скрывает травматичное прошлое, связанное с гонконгской тюрьмой.

Его жизнь меняется, когда сотрудница Комиссии по борьбе с коррупцией Анжела Фок вербует его для внедрения в империю оружейного магната Ричарда Квока. Миссия усложняется, когда Джонатан начинает испытывать чувства к Джед Чун, подруге Квока.
 

