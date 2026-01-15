Бренд Adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны», пишет Hypebeast.
Коллекционная модель шлепанцев Adilette Lumia уже в продаже по цене 50 долларов (около 3500 рублей). Она посвящена мемному отрывку из мультфильма, в котором персонаж Гомера Симпсона внезапно выходит из кустов.
Обувь выполнена в зеленой палитре, ассоциирующейся с травой, на ней разместили изображение Гомера. Это забавный и удобный вариант шлепанцев для поклонников серии, отмечает Hypebeast.
Недавно стало известно, что премьеру нового полнометражного мультфильма по «Симпсонам» перенесли с 23 июля на 3 сентября 2027 года. Причины не уточняются.