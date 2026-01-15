«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»

Режиссер Егор Кончаловский заявил в интервью ТАСС, что российские кинематографисты в настоящее время выбирают «безопасные воды» и потому снимают большое число сказок, комедий и семейных фильмов.
По мнению Кончаловского, «вдумчивого выбора темы» требует «неспокойное время, в котором мы живем». Причина этого, как считает режиссер, не в цензуре, а в осторожности самих авторов.
Кончаловский отметил, что у него самого «нет начальников». Свой успех кинематографист определяет именно этим — свободой «отчитываться только перед самим собой», в том числе в плане финансовых результатов.
«Кинопроект, который сулит, обещает и обречен быть очень успешным, я физически и морально могу быть не готовым сделать просто потому, что мне это будет скучно. Даже при большом бюджете, звездном касте и прочих вещах, не думаю, что мне это будет интересно — тратить на это свое творческое время», — сказал режиссер.
При этом он верит, что коммерческое кино подпитывает авторское. «Чем мощнее река коммерческого кино, тем шире и полноводнее „ручеек“ художественного, авторского», — заявил Кончаловский.
К ограничениям — внутренним или внешним — режиссер также относится позитивно. По его мнению, они в конечном итоге идут артистам только на пользу.
«Когда рушилась советская власть, кинематографисты думали: „Сейчас исчезнут все ‚идеологические препоны‘, и мы наконец-то покажем, на что мы способны, у нас будет творческая свобода“. После этого ничего выдающегося за много лет, за исключением пары кинокартин, не родилось. Когда началась новая „несвобода“, в первую очередь финансовая, то стало появляться больше хороших картин», — пояснил он.