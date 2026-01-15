«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Режиссер Егор Кончаловский заявил в интервью ТАСС, что российские кинематографисты в настоящее время выбирают «безопасные воды» и потому снимают большое число сказок, комедий и семейных фильмов.

По мнению Кончаловского, «вдумчивого выбора темы» требует «неспокойное время, в котором мы живем». Причина этого, как считает режиссер, не в цензуре, а в осторожности самих авторов.

Кончаловский отметил, что у него самого «нет начальников». Свой успех кинематографист определяет именно этим — свободой «отчитываться только перед самим собой», в том числе в плане финансовых результатов.

«Кинопроект, который сулит, обещает и обречен быть очень успешным, я физически и морально могу быть не готовым сделать просто потому, что мне это будет скучно. Даже при большом бюджете, звездном касте и прочих вещах, не думаю, что мне это будет интересно — тратить на это свое творческое время», — сказал режиссер.

При этом он верит, что коммерческое кино подпитывает авторское. «Чем мощнее река коммерческого кино, тем шире и полноводнее „ручеек“ художественного, авторского», — заявил Кончаловский.

К ограничениям — внутренним или внешним — режиссер также относится позитивно. По его мнению, они в конечном итоге идут артистам только на пользу.

«Когда рушилась советская власть, кинематографисты думали: „Сейчас исчезнут все ‚идеологические препоны‘, и мы наконец-то покажем, на что мы способны, у нас будет творческая свобода“. После этого ничего выдающегося за много лет, за исключением пары кинокартин, не родилось. Когда началась новая „несвобода“, в первую очередь финансовая, то стало появляться больше хороших картин», — пояснил он.

Расскажите друзьям