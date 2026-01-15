В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»

Фото: «Централ Партнершип»

Депутаты обсудили состояние российского кинематографа на заседании думского комитета по культуре. Тезисы парламентариев приводит «Коммерсант».

Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».  

Мусатов также призвал прекратить практику, «когда свои своим дают деньги на фильмы». Против такой схемы выступил и актер Дмитрий Певцов из «Новых людей». Он посетовал, что «хорошим и глубоким» проектам трудно найти финансирование, в то время как популярностью зрителей пользуются «Чебурашки». По мнению парламентария, такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

«Это вредный продукт, который разлагает наших детей»,— сказал он, пояснив: «Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».

Парламентарий считает, что в случае с «Чебурашкой», как и с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными», «люди взяли франшизу и заработали бабла».

Актриса Елена Драпеко из фракции «Справедливая Россия» призвала Минкульт вмешиваться в творческий процесс, отменив статью в законе о культуре, которая запрещает это делать.

Поводом для заседания стал законопроект, который позволяет Минкульту определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку. Эти полномочия уже есть у министерства, но они определяются постановлением правительства, а будут закреплены в законе. 

* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

