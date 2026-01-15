В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»

Мусатов также призвал прекратить практику, «когда свои своим дают деньги на фильмы». Против такой схемы выступил и актер Дмитрий Певцов из «Новых людей». Он посетовал, что «хорошим и глубоким» проектам трудно найти финансирование, в то время как популярностью зрителей пользуются «Чебурашки». По мнению парламентария, такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».