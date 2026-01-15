Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля

Разработчики культовой мобильной игры Subway Surfers анонсировали продолжение под названием Subway Surfers City. Игра выйдет на платформах iOS и Android уже 26 февраля.
Новый проект кардинально меняет концепцию. Если оригинальная игра строилась вокруг кругосветного путешествия, то теперь действие переносится в постоянный хаб — Subway City, огромный мультикультурный мегаполис. Игрокам предстоит исследовать четыре уникальных района: Доки, Саутлайн, Санрайз-Бульвар и Делориан-Парк.
В игровой процесс добавлены новые механики: ускоряющие панели, специальный удар ногой (стомп) и защитный прыгучий щит. Кроме того, в Subway Surfers City будет представлено три основных режима: классический бесконечный забег, сюжетный «Тур по городу» с уровнями и заданиями, а также «Режим событий» с ограниченными по времени испытаниями.
Разработчики обещают, что с каждым игровым сезоном город будет расширяться новыми локациями, а также пополняться персонажами, костюмами и ховербордами.
Оригинальная Subway Surfers, выпущенная в 2012 году, стала одним из самых скачиваемых мобильных приложений в истории. По данным студии SYBO, общее число загрузок превысило 4,5 млрд. Ежемесячная аудитория игры по-прежнему составляет от 100 до 150 млн активных игроков.