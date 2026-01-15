Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»

Фото: А24

Тимоте Шаламе рассказал, что один из актеров массовки на съемках фильма «Марти Великолепный» угрожал ему. Об этом написал New York Post.

Шаламе вспомнил, как снимался в сцене в мотеле с несколькими непрофессиональными актерами. По словам Тимоте, ему было очень интересно с ними работать, но «иногда требовалось несколько дублей, чтобы добиться от них чего‑то стоящего».

В одном эпизоде Шаламе «приближался к лицу» одного парня из массовки и «пытался его разозлить», но сделать это никак не получалось. После очередного дубля артист обратился к Тимоте.

«Я сделал еще один дубль, и тогда тот парень сказал: „Я только что отсидел 30 лет в тюрьме. Вам действительно не стоит со мной связываться. Вам не стоит видеть меня злым“», — сказал Шаламе.

Тимоте Шаламе, судя по всему, не испугался этой угрозы. «Я сказал Джошу (Сафди, режиссеру фильма. — Прим. ред.): „Черт возьми, с кем ты меня поставил в пару?“» — вспомнил актер.

Фильм «Марти Великолепный» вышел в российский кинопрокат 15 января. Его сюжет основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. Шаламе получил «Золотой глобус» за роль в картине.

Расскажите друзьям