Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине

Кадр: Somewhere Pictures

Американская актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в в криминальном сериале «Fear Not» («Не бойся»), который выпустит стриминговый сервис Paramount+. Об этом сообщил Variety.

Проект описывается как мини-сериал в жанре тру-крайм. Он основан на статье «True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him» («Настоящее преступление, настоящая вера: Серийный убийца и техасская мама, которая остановила его»), опубликованной Джули Миллер в Vanity Fair.

Адаптацией сценария займется Баш Доран. В центре сюжета окажется история серийного убийцы Стивена Морина и необычной связи, которая возникла между ним и похищенной им женщиной Марджи Палм.

В отношениях заложницы и похитителя неожиданно появились сострадание, молитвы и подлинное мужество. Вера Марджи и ее убежденность в том, что Морин способен измениться, положили начало связи, продлившейся даже после освобождения женщины — вплоть до вынесения Стивену смертного приговора.

Энн Хэтэуэй не только исполнит главную роль в фильме, но и станет его исполнительным продюсером через свою компанию Somewhere Pictures. Вместе с ней продюсерами станут Адам Шульман и Джонатан Райс.

Также в числе исполнительных продюсеров будут Стив Старк и Стейси Левин из Toluca Pictures, Хелен Истбрук от Vanity Fair Studios и члены семьи Палм: Маргт, Барт и Ноэль Палм. Производством займется MGM Television.

