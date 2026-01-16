Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди покидает свой пост после 14 лет во главе студии. Об этом сообщила Lucasfilm.
Кеннеди наиболее известна тем, что курировала перезапуск «Звездных войн», при ней вышел такой хит, как «Пробуждение силы». В то же время именно она стояла за первым в истории франшизы кассовым провалом — фильмом «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Должность президента и креативного директора займет Дейв Филони, работавший над многими анимационными проектами студии. Он будет руководить Lucasfilm вместе с Линвен Бреннан, которая назначена сопрезидентом.
Кеннеди возглавляла Lucasfilm с 2012 года, когда медиагигант Disney купил студию. В качестве президента она курировала перезапуск «Звездных войн» и выход пяти полнометражных фильмов, которые суммарно собрали более 5 млрд долларов по всему миру. Среди них — новая трилогия сиквелов с Дейзи Ридли и Адамом Драйвером, поставившая кассовые рекорды в США.
При Кеннеди Lucasfilm также выпустила для Disney+ сериалы «Мандалорец», «Асока» и высоко оцененный критиками «Андор».
Кеннеди останется в студии как продюсер и займется будущими блокбастерами — «Мандалорец и Грогу», а также «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.