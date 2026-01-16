Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку

Фото: Todd Williamson/Getty Images

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди покидает свой пост после 14 лет во главе студии. Об этом сообщила Lucasfilm.

Кеннеди наиболее известна тем, что курировала перезапуск «Звездных войн», при ней вышел такой хит, как «Пробуждение силы». В то же время именно она стояла за первым в истории франшизы кассовым провалом — фильмом «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Должность президента и креативного директора займет Дейв Филони, работавший над многими анимационными проектами студии. Он будет руководить Lucasfilm вместе с Линвен Бреннан, которая назначена сопрезидентом. 

Кеннеди возглавляла Lucasfilm с 2012 года, когда медиагигант Disney купил студию. В качестве президента она курировала перезапуск «Звездных войн» и выход пяти полнометражных фильмов, которые суммарно собрали более 5 млрд долларов по всему миру. Среди них — новая трилогия сиквелов с Дейзи Ридли и Адамом Драйвером, поставившая кассовые рекорды в США. 

При Кеннеди Lucasfilm также выпустила для Disney+ сериалы «Мандалорец», «Асока» и высоко оцененный критиками «Андор».

Кеннеди останется в студии как продюсер и займется будущими блокбастерами — «Мандалорец и Грогу», а также «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.

Расскажите друзьям