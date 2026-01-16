Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»

«Централ Партнершип» представил тизер-трейлер «Битвы моторов» ― спортивной драмы с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. В прокат картина выйдет 8 октября.
В центре истории ― Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. По сюжету фильма он берется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в престижном Ралли Монако.
Вместе с Янковским и Борисовым на экране появятся Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Антон Рогачев и Алексей Розин.
Режиссером выступит Илья Маланин. Для него это будет вторая режиссерская работа после фильма «Ненормальный» (2024).
«Руссо-Балт» — марка автомобилей, выпускавшихся в Петербурге и Риге с 1908 по 1919 год. Прототипом первых моделей стали машины бельгийской фирмы Fondu. Главным конструктором проекта был инженер Жюльен Поттера, работавший ранее на Fondu.