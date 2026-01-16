Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»

В центре истории ― Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала XX века. По сюжету фильма он берется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в престижном Ралли Монако.