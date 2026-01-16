Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

В конце февраля 2026 года жители Москвы смогут наблюдать большой парад планет. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
По словам старшего научного сотрудника Московского физико-технического института Евгении Кравченко, невооруженным глазом в небе можно будет увидеть сразу четыре планеты: Меркурий, Венеру, Сатурн и Юпитер.
С использованием телескопа — шесть (еще Уран и Нептун). Кравченко отметила, что самыми яркими объектами на небе станут Венера и Юпитер. При этом Венера, Сатурн и Нептун расположатся в западной части небосвода, а Юпитер и Уран будут находиться ближе к зениту.
Кравченко пояснила, что парадом планет называют астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и видны на небесной сфере относительно близко друг к другу.
Это не событие одного конкретного дня, а период, который может длиться несколько недель, что даст жителям Москвы время, чтобы насладиться редким зрелищем.