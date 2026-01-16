Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине

Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

Фото: Misha Yurov/Unsplash

В конце февраля 2026 года жители Москвы смогут наблюдать большой парад планет. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам старшего научного сотрудника Московского физико-технического института Евгении Кравченко, невооруженным глазом в небе можно будет увидеть сразу четыре планеты: Меркурий, Венеру, Сатурн и Юпитер.

С использованием телескопа — шесть (еще Уран и Нептун). Кравченко отметила, что самыми яркими объектами на небе станут Венера и Юпитер. При этом Венера, Сатурн и Нептун расположатся в западной части небосвода, а Юпитер и Уран будут находиться ближе к зениту.

Кравченко пояснила, что парадом планет называют астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и видны на небесной сфере относительно близко друг к другу.

Это не событие одного конкретного дня, а период, который может длиться несколько недель, что даст жителям Москвы время, чтобы насладиться редким зрелищем.

