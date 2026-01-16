Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»

Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине

Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»

Фото: Hans Veth/Unsplash

Гитарист группы Queen Брайан Мей вновь заявил, что коллектив не планирует выступать на фестивале «Гластонбери» из-за принципиальных разногласий с его основателем Майклом Ивисом.

Причиной стала многолетняя поддержка Ивисом государственной программы по контролируемому отстрелу барсуков в Великобритании. В интервью Daily Mail Мей связал отказ группы от выступления с этой кампанией:

«Я не поеду на „Гластонбери“ в следующем [2027] году из-за политики людей, которые им руководят. Они считают убийство барсуков допустимым, а это то, что я не могу поддержать. Мы годами пытаемся их спасти».

Мей является сооснователем организации Save Me Trust, которая выступает против охоты на лис и отстрела барсуков. Основатель фестиваля Майкл Ивис который также владеет молочной фермой, в прошлом называл музыканта «опасностью для фермерства». Ивис отстаивает необходимость контроля популяции барсуков для предотвращения распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.

Это противостояние длится годами. Мей впервые исключил выступление Queen на «Гластонбери» еще в 2019 году, а в 2023-м жестко раскритиковал Ивиса за «оскорбления» и поддержку «ненужного преступления против дикой природы». В 2018 году актер Питер Иган даже призывал к бойкоту фестиваля из-за этой позиции.

Таким образом, несмотря на постоянные слухи, группа Queen продолжает принципиально игнорировать главный британский фестиваль. Следующий «Гластонбери» пройдет только в 2027 году, так как 2026-й решили пропустить для восстановления территории.

Расскажите друзьям