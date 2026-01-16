Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»

Гитарист группы Queen Брайан Мей вновь заявил, что коллектив не планирует выступать на фестивале «Гластонбери» из-за принципиальных разногласий с его основателем Майклом Ивисом.
Причиной стала многолетняя поддержка Ивисом государственной программы по контролируемому отстрелу барсуков в Великобритании. В интервью Daily Mail Мей связал отказ группы от выступления с этой кампанией:
«Я не поеду на „Гластонбери“ в следующем [2027] году из-за политики людей, которые им руководят. Они считают убийство барсуков допустимым, а это то, что я не могу поддержать. Мы годами пытаемся их спасти».
Мей является сооснователем организации Save Me Trust, которая выступает против охоты на лис и отстрела барсуков. Основатель фестиваля Майкл Ивис который также владеет молочной фермой, в прошлом называл музыканта «опасностью для фермерства». Ивис отстаивает необходимость контроля популяции барсуков для предотвращения распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.
Это противостояние длится годами. Мей впервые исключил выступление Queen на «Гластонбери» еще в 2019 году, а в 2023-м жестко раскритиковал Ивиса за «оскорбления» и поддержку «ненужного преступления против дикой природы». В 2018 году актер Питер Иган даже призывал к бойкоту фестиваля из-за этой позиции.
Таким образом, несмотря на постоянные слухи, группа Queen продолжает принципиально игнорировать главный британский фестиваль. Следующий «Гластонбери» пройдет только в 2027 году, так как 2026-й решили пропустить для восстановления территории.