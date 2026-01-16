В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Адрия Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне

Фото: Fashion Factory School

В Москве прошел модный показ в память о Минской дюне. Его провели школа Fashion Factory School совместно с брендом Flashin. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Дефиле cостоялось в сугробе на Гоголевском бульваре. «История с Миусской снежной дюной хорошо показывает, как работает городское комьюнити: люди сами начали там собираться, знакомиться, устраивать концерты — обычный сугроб неожиданно стал местом притяжения. То же самое происходит и в креативной индустрии — через коллаборации развиваются реальные профессиональные связи, создаются актуальные проекты», — рассказал Владимир Синицын, СЕО платформы Креативити и со-СЕО Ultimate Education, куда входит Fashion Factory School.

Бренд Flashin представил на импровизированном снежном подиуме образы для новой «снежной тусовки» города. В коллекции сочетаются утилитарные силуэты и многослойность, адаптированная к зимним условиям мегаполиса.

Источник: Fashion Factory School

Недавно в Москву вернулась Миусская дюна — высокий сугроб, который появляется в одноименном переулке, когда сотрудники городской службы туда свозят снег с других улиц района. 

Впервые дюна возникла в 2018 году. Москвичи завели для нее собственное фан-сообщество во «ВКонтакте» и начали отмечать День дюны 18 февраля, однако с 2021 года сугроб в переулке не появлялcя.

14 января на месте вновь появившейся дюны собрались несколько десятков человек, в том числе актер Андрей Гайдулян, а на ее вершине устроили импровизированный концерт. Мероприятие продлилось полчаса: полицейские попросили горожан разойтись. 16 января дюну полностью расчистили городские службы.

