A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну

A$AP Rocky выпустил трек «Stole Ya Flow», который, как считают его фанаты, является диссом на Дрейка. В песне рэпер обращается к мужчине, у которого «украл» Рианну — свою нынешнюю жену. Об этом написал New York Post.
По мнению поклонников, A$AP Rocky написал песню о предполагаемых отношениях Дрейка и Рианны. Хотя артисты никогда не комментировали это, слухи об их романе циркулировали с 2009 по 2016 год.
«Сначала ты украл мой флоу, потом я украл твою сучку», — исполняет в композиции Рокии. Затем музыкант добавляет: «Теперь я отец, моя сучка круче, чем мой маленький ребенок. Моя малышка мама Рианна, так что нам все равно».
Слухи об отношениях Дрейка и Рианны особенно сильны были в 2016 году, когда во время церемонии вручения наград MTV Дрейк признался в любви певице. «Я влюблен в нее с 22 лет. «Она одна из моих лучших друзей во всем мире», — сказал он тогда.
Позже Рианна заявила, что чувствовала себя некомфортно во время выступления Дрейка. «Вероятно, самым неловким моментом было ожидание этой речи. Я не люблю слишком много комплиментов», — пояснила она.
В 2018 году артистка призналась, что уже не имеет «дружеских отношений» с Дрейком. «Но мы и не враги», — говорила певица.
В 2020 года появилась информация о новых отношениях Рианны — уже с A$AP Rocky. Рэпер подтвердил слухи в мае 2021 года. «Она — та самая», — подчеркнул музыкант.
На сегодняшний день у Рианны и A$AP Rocky — трое детей. Сыну RZA исполнилось три года, сыну Райоту — два. Дочь Роки родилась в сентябре 2025 года.