Рэпер Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Элая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!». Об этом сообщил Variety со ссылкой на режиссера.
Изначально Снуп Догга анонсировали как музыкального продюсера картины, однако теперь стало известно, что он также исполнит в фильме одну из ключевых ролей. Вместе с Ротом рэпер хочет создать «абсолютный фильм о доме с привидениями».
Проект описывается как безумный микс из культовых картин, таких как «Пятница 13-е», «Дом», «Дом на краю кладбища». По словам Рота, это должно быть «нечто настолько безумное, что люди не смогут поверить, что это существует».
Кинематографист заявил, что закончил сценарий будущей ленты во время праздиков. Какие артисты, кроме Снуп Догга, снимутся в проекте, пока неясно. Ожидается, что съемки начнутся в июне.
«Сейчас мы составляем бюджет. Я собираюсь подать заявку на налоговый вычет в Калифорнии. Если я его получу, я хочу снимать в Лос-Анджелесе, чтобы в съемках участвовали все жители Лос-Анджелеса», — поделился Рот.